台灣5月中爆本土疫情，4月15日將機組員檢疫措施改成「3+11」被視為防疫破口，但指揮中心指揮官陳時中昨卻說「華航諾富特案是群聚，不算社區破口」。對此，胸腔科醫師蘇一峰忍不住吐槽，機師同住家人在4月就驗出大量IgG抗體，而IgG抗體要感染超過一個月才會產生，若不是「機組員的隔離檢疫時間太短，增加家人被感染的風險，家人就把病毒傳出去了」。

蘇一峰昨天在臉書發文分享，疫情累計的死亡人數來到817例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調「3+11政策未影響社區」，華航諾富特案是群聚事件，不算是社區破口，讓他聽了忍不住吐槽說「看來范雲無罪了，可以出來了」。

貼文引起網友熱烈討論，「原來萬華爆發不是3+11害的，是萬華自己生出來的病毒」、「所以，病毒真的是天上掉下來的？」、「3+11既非破口，那之前說要負責，是要負什麼責呢」、「反正話都是他在說的」。

但也有網友留言說，病毒早在三月就進來了，與萬華和諾富特案幾乎同時散開，加上無法確定諾富特員工是否有去萬華阿公店消費，或是機師傳染給諾富特員工後，再去萬華消費，因此整件事應和4月15日將機組員檢疫措施調整為「3+11」沒有關係吧？

對此，蘇一峰表示，機師同住家人早在四月就驗出大量IgG抗體，而家人們平常並不需要隔離，所以病毒早就傳進來了，因為IgG抗體要感染超過一個月才會產生。因此他認為機組員的隔離檢疫時間太短，增加家人被感染的風險，家人就把病毒傳出去了。「也許在3+11前的5+9就已經是破口了。」