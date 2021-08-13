台中市龍井區龍峰國小及大肚區瑞峰國小圖書館、運動場、活動中心等校園設施急需改善，立法院副院長蔡其昌12日邀請教育部等相關單位會勘。對此，港媒解讀，面對前藍委顏寬恒回鄉服務鄉里，蔡其昌此舉顯示「情況罕見」。

蔡其昌2日會勘台中海線小學設施改善，同行者除綠營台中市議員陳世凱、張家銨等人，也有面臨罷免的陳柏惟。據港媒《中評網》今（13日）解析，對民進黨而言，陳柏惟在2020立委選舉僅以5000多票差距險勝前藍委顏寬恒，假如被罷免成功進入補選，民進黨勝算不大，因此想要有所動作。

蔡其昌被外界視為綠營下屆台中市長候選人之一，面對顏寬恒宣布服務鄉里，蔡出面集結相關陣營與與地方民代會勘地方建設，以團體戰應對接下來的挑戰。

陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投開票，需約7萬2781張同意票，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。