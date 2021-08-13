這幾天對於世界足壇來說是個相當重大的時期，因為世界球王梅西(Lionel Messi)飛抵法國巴黎並正式與法甲巴黎聖日耳曼簽約，引起外界軒然大波，這也代表球王將開始他的足球新篇章，當地的民眾和隊上球員也都非常歡迎他的到來，其中老戰友內馬(Neymar)就是其中一位。

Welcome to Paris Léo. 🔴🔵 pic.twitter.com/ZDO11HSVOw — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 12 2021

內馬在梅西抵達巴黎後就在IG發文表示歡迎，同樣梅西也說他非常期待和內馬以及另一位球星姆巴佩(Kylian Mbappe)踢球，展現他的大將之風，不過梅西已經加入球隊兩天，姆巴佩都沒有任何回應，甚至有媒體觀察他完全沒對梅西的貼文按讚，也傳出他不想跟梅西一起踢球的傳聞。

這讓外界非常擔憂，畢竟姆巴佩確實還年輕氣盛，過去也曾上演更衣室之亂，三巨頭未正式合體就令人擔心，不過就在台灣時間昨天晚上，姆巴佩終於發文，內容是他與梅西相見歡的合照，兩人看起來都非常開心，他也在文中寫道：「歡迎來到巴黎，梅西！」

此舉可說是暫時打破外界的質疑，或許也讓滿懷期待的巴黎球迷鬆了一口氣，但有一些球迷仍對這樣的舉動抱有疑惑，他們認為是在球隊的施壓下姆巴佩才做做表面功夫，更認為姆巴佩的偶像是C.羅納度(Cristiano Ronaldo)，所以他並不想與梅西踢球。

加上之前媒體爆料姆巴佩一直想離開巴黎，想去皇家馬德里踢球，不想等待梅西的到來，但無論如何今天姆巴佩都做出了表態，或許他只是想低調一點，所以才沒在第一時間祝賀梅西的加盟，有球迷也紛紛表達對兩人的支持，希望他們能合作愉快，撇開外界一切謠言。

話才說完，在台灣時間13日，梅西開始與新東家巴黎一起訓練，在巴黎官方發佈的影片和照片中，梅西、內馬和姆巴佩第一次同框練球。在影片中可看到梅西在中間搶球，內馬和姆巴佩分開在兩邊傳球，看來氣氛非常和諧，沒有什麼問題，並且這還是發生在姆巴佩公開發文之後的事，相信他們不會有太大的問題。