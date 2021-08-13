馬來西亞美女藥劑師許縤恩，昨（12）日推出新影片破解關於女性的4大性迷思，以理性、科學的角度帶給大家健康的性觀念，其中因為做愛而導致乳頭和下體變黑的說法，讓她覺得嚴重的侮辱了女性。

許縤恩破解女性4大性迷思：

一、性愛的次數越多，女性的下體越鬆？

許縤恩表示，女性的下體是由大量肌肉組織組成，有很好的張力、延展力和彈性，就像橡皮圈一樣失去彈性必須讓它長期處於延展狀態，而現實中做愛的時間和次數根本無法讓女性下體鬆弛。

二、女性下體會放屁？

許縤恩提到，這個情形叫做「陰吹」，在一些動作、姿勢時，可能會讓空氣進入陰道裡，肌肉放鬆時會將空氣釋放，而產生陰吹的狀況，基本上是無色無味的氣體。做瑜珈、做愛、更年期或懷孕都會有陰吹的可能性。

三、做越久女性越容易高潮？

許縤恩表示，過去國外研究顯示，只有18%女性能單純透過抽插達到高潮，而女性通常是透過刺激陰蒂來感受愉悅、快感而達到高潮。許多男性都忽略這個部份。

四、女性做愛次數越多，乳頭跟下體會變得越黑？

「這一點讓我直接翻白眼的迷思」許縤恩表示，每個人身上含有的黑色素細胞，層次跟水平都不一樣，而這個黑色素細胞會漸漸影響我們各個部位的色素沉澱。女性下體和乳頭僅會因為基因、荷爾蒙、老化、摩擦4種原因變黑。這裡的摩擦指的是穿太緊的底褲、長時間坐著不動，因為擠壓所造成的摩擦才會導致下體色素沉澱，像是屁股兩側或大腿內側的內褲痕，但這些部位都不會是做愛的地方。