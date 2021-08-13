(11:34更新)台股今(13日)開低後一路下殺，11點30分過後，指數狂跌逾220點，萬七大關失守。

(09:16更新)台股今(13日)開低後一路往下，17200點、17100點整數關卡接連失守，殺至17063.86點，跌逾150點，台積電一度跌6元，跌逾1%，聯電也有逾1%的跌幅，長榮航、華航逆勢高飛，漲逾2%。

美股道瓊、標普指數周四再創新高，費城半導體指數則跌逾1%，台股今(13日)開盤小跌3.6點，以17216.34點開出，台積電開盤小跌1元，以585元開出，聯電開漲0.2元，聯發科、矽力、大立光都開高，貨櫃三雄僅長榮開高，陽明、萬海都開低，盤面上缺乏主流帶動，大盤開低走低，指數再失守17200點，一度跌近百點。

美股投資人對經濟復甦腳步與就業數據抱持正面看法，道瓊工業指數與標普500指數連續3天創歷史新高，道瓊收盤小漲14.88點，漲幅0.04%，收在35499.85點；標普500指數上漲13.13點，漲幅0.3%，收在4460.83點；那斯達克指數上漲51.13點，漲幅0.35%，收在14816.26點；費城半導體指數則持續下跌，收在3312.96點，下跌37.97點，跌幅1.13%。台積電ADR下跌0.25%，聯電ADR則漲0.83%。

台股12日開低走低，鋼鐵、航運族群撐盤，終場收在17219.94點，下跌7.24點，成交值僅3190億元，來到近4個多月來的新低量，三大法人合計買超42.13億元，其中，外資及陸資買超45.23億元，投信也買超8.03億元，自營商則賣超11.13億元。

法人表示，台股自上周四(5日)開始，已連續6個交易日下跌，不僅無法返回月線，反而往下跌破季線支撐，法人操作偏向保守，融資也大舉減肥，除了8月27日起有當沖新制，近期市場傳聞當沖降稅年底到期將不再延長，都對近期成交量能萎縮造成影響，MSCI也在12日公布季度調整持續調降台股權重，市場觀望氣氛濃厚。