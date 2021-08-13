據《德國之聲》與《路透社》等外電的報導，近日Delta變種病毒導致大陸重燃新冠肺炎疫情，然北京持續病毒零容忍政策，導致寧波舟山港梅東碼頭發現1起新冠肺炎陽性案例後，全碼頭封鎖關閉，連帶造成上海與寧波的貨櫃港口塞車惡化，讓人憂心全球產應鏈恐再度受影響。

《德國之聲》指出，寧波舟山港梅山港區的1名勞工確診感染新冠肺炎後，其任職的碼頭區與相關區域全數關閉，不但讓2000名前線工人列為觀察對象，碼頭的營運也被迫中斷。

這起案例已由寧波市於11日疫情新聞發布會上證實。官員表示在日常例行檢測中，發現1名勞工呈陽性反應。目前已將該男隔離，而245名密切接觸者也處於管制中。這名34歲的男子曾於2021年1月27日與3月17日分別接種科興疫苗，官員研判感染途徑可能是與境外無症狀感染者接觸導致。

讓人擔心的是，梅東貨櫃碼頭在2020年處理近12億噸的貨物，為大陸第二大的貨櫃裝載碼頭，貨櫃容量高達1000萬個。《德國之聲》引述評論看法，認為1例確診就關閉整個碼頭的做法，反映北京對新冠病毒零容忍的決心。然而，正因為該碼頭為大陸第二大貨櫃裝載碼頭，不免讓人憂心全球產業供應鏈恐遭波及。

事實上，2021年5月到6月之間，深圳就因疫情而將鹽田港封閉達一個月。根據德國經濟智庫的統計數據顯示，因封閉而導致供應鏈中斷、商品無法流通及一系列連鎖反應，遠超過長榮長賜輪堵住蘇伊士運河的影響。

《德國之聲》表示，供應鏈中斷、運輸受阻對於科技與電器電子產品的供應影響最大。據調查顯示，2021年7月德國工業界64%的企業出現晶片供應不足窘境。

《路透社》則引述達飛輪船發布的公告，指稱部分船隻被迫改道上海或直接略過寧波港，導致原訂航行計畫的延宕。報導還表示，上海附近的港口已出現3年來最嚴重的堵塞，多艘船舶被迫改道，約30艘船艦在洋山港外排隊等候入港。洋山港是上海主要的貨櫃集散碼頭。

若從其他因素來看，大陸港口協會先前已表示，華東地區的港口因颱風影響，一直在努力恢復營運與清除積貨，造成2021年7月下旬的貨櫃吞吐量較同年下滑10%。

最近一次大塞車是6月份大陸南方貨櫃卸載中斷而導致；當時深圳因新冠確診案例而宣布鹽田港封港，導致數十艘貨輪受困其中。

《路透社》預測，寧波這一波最新的港口壅塞，可能會將貨櫃運輸費用再推高峰。近日大陸與美國的關鍵航線上，首次出現每40英尺貨櫃運費超過20000美元；加上美國購物旺季前不斷增加零售商訂單，種種壓力正傳遞至全球供應鏈之上。