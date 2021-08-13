【愛傳媒蔡詩萍專欄】《我父親》裡，我女兒中泠提了字：我父親 一個桃園新家族的故事。對她來說，我父親，她爺爺，跟她差了近八十歲的老人家，再怎麼講過去的事，當然像講古。但，她仍願意，在我們家族吃飯時，攙扶爺爺；在我提出為這本書，提幾個字，表達孫女的祝福。

我就知道，家族就是一個家族，我們怎麼呵護一個老人，孩子就知道怎麼呵護未來的我們，老於是並不可怕。

我女兒已經是道道地地的台北女孩了，但她應該知道，她母親來自宜蘭，她父親來自桃園，她爺爺是外省大兵，她奶奶是客家女人，一個家族是透過愛的連結，而後，有了自己的故事。

正因為，這是一個落腳桃園的新家族故事，卻有著台灣整個時代的際遇與巧合，所以非常感謝桃園市文化局，把這本書，放在年度桃園市圖書館補助出版計畫裡，作者我義務性的提供200本，給桃園各圖書館，讓桃園市的民眾，有機會在各地圖書館，翻閱這本書，而且，每一本，都有我的簽名。

感謝桃園市文化局，謝謝局長莊秀美。

感謝我父親當年在桃園遇見我母親，感謝桃園市一直是台灣各族群多元融合的典範，當然要感謝我那可愛又刁蠻的女兒，看她靜靜坐在那，認真寫書法，也是一幅很美的畫面呢！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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