【愛傳媒葉毓蘭專欄】8月11日九把刀在臉書上的一篇貼文，迅速攻佔所有媒體與政論節目的焦點。

九把刀以過人的敘事能力，娓娓道來他的妻子失去母親、他的女兒失去外婆的過程，原來他的岳母在7月26日接種AZ疫苗，四天後不幸過世，悲痛的家人決定要讓母親接受解剖，找出猝逝的原因。

果然，11日在午後的防疫指揮中心立刻有記者向陳時中提問，沒想到陳時中部長僅以「非公眾人物不討論」草率回應。

可以這樣嗎？這次不是用「態度不健康」回嗆記者，用的是「非公眾人物」搪塞，這樣的態度，不僅在記者會場，有時連在立法院議場答詢，也可以出現「不是你要我下台，我就下台」，一副「不然，你想怎樣」的蠻樣。

九把刀是國內知名作家，他的粉絲遍及兩岸四地。透過他的書寫，我們深刻地感受到周家人的悲慟，全台灣還有600個家庭，從疫苗開打後也有類似的經驗，至親至愛在響應政府的防疫政策，踴躍接種疫苗後猝逝，他們很多人自從疫情爆發以來，陳時中部長代表的國家防疫團隊，總以極其傲慢的態度來回應民眾的誠懇質疑，更是屢屢出言教訓人民。

當記者表達人民不安而提出疑問時，陳時中屢屢以「不要太不滿」、「有問題為什麼不早講」、「忘了問」，不然就是「這樣提問不是健康的態度」、「跟大眾利益關係不大」、「粗暴言論大可不必」甚至以「居心叵測」來回絕一切質疑，真是「驚句連發」。

但防疫指揮官面對民眾疑問總是這樣答覆，尤其是當疫苗施打爭議頻發且高端疫苗不公開不透明之際，只會讓民眾對於施打疫苗政策更無所適從。

人民配合國家防疫政策而施打疫苗，但因疫苗所面對的各種風險，指揮中心卻未能有效回應民眾的擔憂，將會一再重創國人對於防疫政策的配合程度，指揮中心所公布的「臺灣COVID-19疫苗安全性監測」中，截至12日已有高達601例死亡案例，這些都嚴重影響民眾未來配合國家政策接種意願。

雖然目前政府雖有預防接種受害救濟相關措施，但日後處理及審議過程曠日廢時，加上疫苗施打至今已經累積極為大量需要救濟民眾。

因此，我呼籲蔡總統，政府必須檢討從上至下的傲慢姿態，更該聽見民眾的憂慮，應加速協助民眾因施打疫苗產生副作用的救濟，更需為疫情特殊期間與疫苗EUA許可下，更新相關辦法，對於死亡或重大案例先行給付部分，並提供即時的醫療協助，更應從寬從優認定，讓民眾至少可以先度過當下難關，以挽救幾乎崩潰的疫苗信心，更何況之後還有政府強渡關山背書的高端疫苗，配套必須立刻更新，否則如何說服國人接種？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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