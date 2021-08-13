臉書網友與中廣董事長趙少康留言互動。（圖／翻攝自臉書「康編碎碎念」）

中廣董事長趙少康近期拋出「戰鬥藍」，引發不少迴響。趙小編群昨日（12）在臉書刊出他們穿著印有「戰鬥藍」3個字T恤的合照，並強調「我們都是戰鬥藍」的中心思想。圖文一出獲得許多討論，其中一位小編「炸裂」的頭髮更引發網友關注，還釣出趙本尊親回「小編該去剪頭髮了」8字，而此留言更獲得1700個讚。

趙少康昨日受國民黨青年部邀請，與國民黨黨主席江啟臣、革實院院長羅智強、文傳會副主委鄭照新及核能流言終結者創辦人黃士修等人，在「網紅青年軍」沙龍與年輕人交流，主題是「如何精準抓住議題」。趙強調，希望透過這場交流及接下來的行動，把戰鬥的力量集結起來，讓「戰鬥藍」的聲勢更強大。

趙少康小編隨後在臉書粉絲專業「康編碎碎念」發文，刊出一張小編群4人大合照，不僅清一色都是年輕人，大家還不約而同穿上印有「戰鬥藍」3字的T恤，文章寫道：「大家有發現今天老闆的沙龍講座穿的是什麼嗎？我們也有！嘿嘿！」更強調「是的這是一篇炫耀文」、「我們都是戰鬥藍」。

此文一出，獲得超過1400個讚、超過110則留言，迴響熱烈。其中一位小編因「炸裂」的髮型吸引網友眼球，有人留言：「右上角的頭髮太炸裂了吧，好適合做成迷因喔！」值得注意的是，這則留言也釣出趙少康本尊親自回覆：「小編該去剪頭髮了。」而趙親回的這則留言，截至發稿時間更獲得1700個讚。