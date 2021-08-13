行政院長蘇貞昌12日與民進黨立院黨團幹部討論振興政策，拍板確定不發放現金，將比照去年3倍券模式發放5倍券，最快10月上路。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，連英系立委認為，蘇貞昌堅持不直接發券，就是不想跟前總統馬英九一樣，看來蘇貞昌的心裡，住了名叫馬英九的心魔！

李彥秀今（13日）在臉書發文表示，行政院鐵了心就是要複製去年的政策，要讓人民繼續以現購券的方式購買振興券。民進黨的立委不買單，在野黨的抨擊不放在眼裡，連總統蔡英文的溝通都無效。

李彥秀並指出，今上午的媒體報導直接指出，「英系立委認為，『蘇貞昌堅持不直接發券，就是不想跟馬英九的消費券一樣』」。連民進黨的立委都認證了，蘇貞昌的心中，真的住了名叫馬英九的心魔，但蘇的一意孤行，最後是民進黨要概括承受。

李彥秀呼籲，既然已經有這麼多民進黨立委也都認為應該發現金，那就把意見說出來給蘇貞昌聽，讓蘇聽到人民的期待，人民生活已經過不下去，結果蘇貞昌在乎的還是面子，不想要跟馬政府一樣，這種心態，心中根本沒有人民！

為何5倍券不發現金，行政院發言人羅秉成昨表示，5倍券的4大效果，分別是有期限、循環效果、加碼以及全民參與式的經濟，如果用發現金的方式，將無法達到刺激經濟的目標。