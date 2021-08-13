智邦(2345)第二季每股獲利1.72元，累計上半年每股獲利為3.74元，展望下半年，智邦執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，下半年營運仍充滿挑戰，營收獲利面臨嚴峻壓力，目前400G資料中心交換器業務符合預期，零組件供料狀況仍是關鍵。

智邦第二季合併營收140.53億元、年增加11%，季增加6%，合併營業毛利24.55億元，年減少7%，季減少3%，合併營業利益11.15億元，年減少20%、季減少7%，合併稅前淨利為11.39億元、年減少18%、季減少17%，合併稅後淨利為9.6億元，年減少17%、季減少15%， 每股稅後淨利1.72元。

智邦上半年合併營收272.51億元、年增加12%，上半年合併營業毛利49.87億元、年增加2%，合併營業利益23.16億元，年減少7%，合併稅前淨利為25.12億元，年減少7%，合併稅後淨利為20.83億元、年減少5%，上半年每股稅後淨利3.74元。

馬思睿(Edgar Masri)表示，上半年營收持續成長，主要反映市場需求狀況，但因未及應變調整，造成上半年獲利下滑，對此，智邦團隊戒慎恐懼、加速調整，除繼續與客戶、合作夥伴配合，全力達成出貨目標，並將開展多項合作與改善方案；而下半年營運仍充滿挑戰，營收獲利面臨嚴峻壓力，必須加快執行改善方案，同步推動公司變革維新，提出明確方案並落實有效管理，以達成設定目標。

馬思睿指出，智邦第二季營收較去年成長，主要因為亞洲客戶需求成長，而第二季毛利率下滑，則反映零組件短缺與漲價導致成本增加；在近期營運進展部份，除在電信業與連鎖通路企業客戶市場有所進展，400G資料中心交換器業務大致符合預期，但後續出貨增長仍須視零組件供料狀況而定。