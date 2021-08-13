三天兩夜的東部之旅，你會怎麼安排呢？是等不及吃東大門夜市的美食，還是期待看到清水斷崖的日出，走訪這麼多次花蓮，除了陸上必拍的打卡景點，也很推薦夏日清涼的水上活動，不僅可以親近大自然，也能體驗用不同方式觀賞花蓮的美，事不宜遲快來看看你不能錯過的活動吧！

清水斷崖 SUP立槳

全台最美的斷崖，就非他莫屬，但你總是到了觀景平台拍照就走，一定不知道從海上看又是另一種風景！垂直90度的斷崖綿延21公里之長，氣勢磅礡的景色在海上其實看別有一番風味。

（圖／ReadyGo提供）

近年流行的SUP是此生必玩的清單之一，只需要一塊板和一支槳，便能在海上優游，隨著浪的起伏感受當下與海的距離，若是選擇日出團，還能看見海天一線的瞬間，雖然集合時間較早，但能在太平洋上拍著獨一無二的日出美照，絕對讓朋友羨慕不已。

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天使溪踏溪遊

另外推薦適合親子的大自然生態體驗，就是到天使溪踏溪去！天使溪在台東被譽為自然的寶石，是個在沿海公路旁天然形成的峽谷，而踏溪跟朔溪最大的不同是不用攀爬大石頭，所以很適合一家大小同遊，如果會怕水就跟我們一起躲進山裡吧！

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花蓮溪 隨波逐流漂漂河

還記得童玩節最喜歡的不是舞台上的噴水柱，而是跑去玩漂漂河還不小心睡到忘記集合，居然在花蓮也玩得到！在靜謐又寬闊的河道裡放著泳圈，一屁股坐進去就透心涼，還能邊和朋友談天說笑，在一個轉彎急流撞得東倒西歪，彼此狼狽大笑的模樣絕對是多年後回想起還會笑著的回憶。

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清水斷崖獨木舟

玩過SUP覺得沒有安全感，不如試試看獨木舟吧！兩人一艘坐在凹槽的座位裡，有著被包覆的感覺，讓人更能放鬆自在的享受載浮載沉的愜意，感受海的鹹味隨著風飄散，清澈湛藍的大海療癒整個身心靈，一邊欣賞壯闊的斷崖公路，同時徜徉在被牛奶倒入似的漸層啤酒海吧！

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花蓮秘境生態溯溪

光是躺在海上不夠刺激，還是喜歡手腳並用的你就來去溯溪吧！無論是清澈見底的深潭，還是傾洩而下的瀑布，也有天然的巨石刻劃的滑水道，等著愛冒險的你去發掘，這樣的秘境伴隨著蟲鳴鳥叫的交響樂，偶爾見老鷹盤旋天際，是假日花蓮活動的好選擇。

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有在地教練帶你玩，安全無疑慮，一人也能出團！立馬出發散心體驗去

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