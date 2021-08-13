「絲滑細密的觸感，有誰能抗拒？」

「正因看不透，所以更加引人好奇」

「享受這種如拆禮物般的驚喜感…」

做為女人衣櫃裡的經典單品，「黑絲襪」除了能修飾腿型、遮蓋肌膚瑕疵，更是男人眼中的性感象徵。IG 吸引逾 6 萬人追蹤的「平面設計師」─「心心兒」就經常在網路上 PO 出各種「黑絲穿搭」，如今更已成為她的招牌特色，然而，進一步認識她便會發現，她的魅力才不僅止於此…

點開心心兒的社群頁面，很快就能看到不少黑絲福利，而她為了滿足廣大「腿控」的期待，總會貼心地變換各種不同的姿勢，一下跪坐在床上，一下屈膝露出腳趾，一會兒又轉向背面曬出大腿根，種種「肉隱肉現」的畫面都讓人看得心癢難耐。

然而，身高 165 公分的她，優勢還不僅止於此，除了誘人美腿外，心心兒還擁有一對「D 級美乳」，每當有廠商找她合作推廣商品時，她也會誠意十足地大曬「深 V 事業線」，搭配電力指數 100% 的魅惑眼神，因而深受許多老司機的喜愛。

身為平面設計師的心心兒，可謂是多才多藝，除了擅長畫圖、設計以外，「彈鋼琴」也是她的專長之一，而她目前也有在經營 TikTok 平台，發布了不少對嘴跳舞、向鏡頭不斷放電的影片，讓網友們可以盡情欣賞她逗趣可愛的面貌。

(本文由 JKF 提供)