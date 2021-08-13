韓國三星電子副會長李在鎔將於今（13日）上午假釋出獄，外界預料將加速三星在重要經營決策上的速度，推動美國晶圓廠建設計畫將成為當務之急，有專家認為，美國廠是三星拓展晶圓代工業務的重要一步，同時也是能否趕上台積電的關鍵。

李在鎔因賄賂前總統朴槿惠與其助手崔順實遭判刑30個月，目前已累計服刑滿18個月，超過60%的刑期符合假釋條件。韓國法務部部長朴範界周一在記者會上表示，主要考量民意、服刑態度等，加上新冠疫情爆發，確實對韓國與全球經濟造成影響，決定同意李在鎔的假釋。

德國之聲引述不具名的評論家說法指，考量到三星對韓國經濟與整體的影響力，釋放李在鎔背後有滿滿的政治與經濟意圖。分析師朴成民則說：「韓國有 500萬人擁有三星電子的股份，如果算上他們的家人，那就是至少1000萬人與三星有關，三星對韓國的重要性不言而喻。」

此外，李在鎔重返三星被認為將加速內部決策速度，先前三星宣布砸下180億美元（約新台幣5040億）赴美設廠，但7個月過去目前仍未決定設廠地點，仍在權衡包括紐約、德州及亞利桑那州等地的優惠措施與優點。

韓國先驅報（Korea Herald）指出，新的美國工廠對於三星能否在晶圓代工領域追上台積電相當重要，因此推動此事將成為李在鎔回歸的首要任務，三星也期待藉此獲得高通、谷歌及臉書等大客戶訂單，提升三星在美國的產量與影響力，來牽制競爭對手英特爾和台積電。

不具名的分析師則說：「效率與速度是晶片競賽的重要因素，當世界各地的廠商都在加速進行投資時，三星確實需要一個更強而有力的人物進行決策。」除了美國設廠計畫外，三星在先進製程技術的研究與建設也是重點，先前李在鎔宣布斥資171兆韓元（約4.1兆台幣）發展該領域。