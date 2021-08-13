台股加權指數13日開低在17216.34點，權王台積電（2330）開在585元，小跌1元，人氣指標股航海王貨櫃三雄、鋼鐵龍頭股中鋼（2002）、晶圓代工大廠聯電（2303）早盤走勢往下，壓抑指數跌幅擴大，台股近期與美股走勢脫鉤，連三日未站回季線。

美國公布7月生產者物價指數（PPI）年增7.8％，創紀錄新高，遠高於市場預期，顯示通膨疑慮未除。美股收盤，費城半導體下跌1.13％，但其餘皆小漲，道瓊工業、S&P500續寫新高。

五大科技龍頭股價都漲，蘋果上漲2.08％領先。半導體股多收黑，NVIDIA逆勢上漲1.05％。台ADR部分，聯電漲0.83％，台積電跌0.25％、日月光跌1.3％。

第一金投顧指出，雖然目前當值電子第三季傳統旺季，但下游受到缺料影響，業績表現欠佳，上游則是因漲價效應而獲利大幅成長，然位階也已偏高，使得市場對於電子族群追價意願不足。

整體而言，除了上述因素外，當沖降溫，則進一步造成台股明顯量縮，使得投資人操作難度偏高。在投資建議上，需等待大盤趕緊站上季線，否則在量能不足的情況下，大盤築底時間加上整理時間恐拉長。