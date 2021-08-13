疫情衝擊民生，行政院擬發放5倍券振興經濟。圖為府中商圈店家也因疫情，生意受到不小影響，積極推出優惠吸引顧客上門。(資料照/羅永銘攝）

新冠疫情衝擊經濟發展，政府正研擬發行振興5倍券。民眾黨立委蔡壁如今(13日)在臉書說，在強烈民意壓力下，政院微調了振興5倍券方案，但仍堅持發券不發現金，「我必須承認，我錯了」，但她接著馬上說，「過去我以為蔡政府聽不見人民的聲音，事實上它聽見了，只是充耳不聞」。

蔡壁如之前多次在臉書發文批評民進黨應排富發現金，救救艱苦人，不要再發什麼n倍券來折騰人了，而今天她在臉書道歉並開砲，「我以為蔡政府看不見民生疾苦，其實它看到了，只不過視若無睹。我也曾以為817萬張選票支持的政府，最能苦民所苦，結果它卻拿人民所賦予的權力，輾壓民意、欺負人民。」

蔡壁如再次強調，艱苦人現在迫切需要的，是能夠支付生活基本開銷的救急金，振興券不能救急，艱苦人拿了振興券最可能的「消費」方式，就是折價換現金。她認為，「發券，等於間接鼓勵窮人折價換現金，更是製造有消費能力的有錢人用八、七折買券的機會，變相剝削窮人，這叫劫貧濟富，不叫振興經濟，是政府與有錢人一起欺負窮人」。

對於政院認為發現金會有民眾存起來而無法振興經濟，蔡壁如說，政院竟擔心這樣一筆小錢會「被存起來」，蘇貞昌甚至說出「5倍券等於現金」這麼荒謬的話來，到底是在侮辱全民智商，還是在羞辱行政官僚的專業能力？人民要求發放的，明明是屬於全民的納稅錢，為什麼要被百般刁難？「蘇貞昌個人的一張臉皮，難道比數百萬生活陷入困境的艱苦人重要嗎？」