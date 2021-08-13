日本前奧運國手福原愛與江宏傑離婚後，一甩不倫醜聞，藉著東京奧運強勢復工，更在受訪時哽咽感謝大陸粉絲的支持，引起台日網友撻伐，對此，在台灣發展的日本男星夢多（大谷主水）也忍不住點名開譙，痛批福原愛的行為：「我覺得做人不能這樣。」

福原愛復出後頻頻向大陸示好，讓台日網友都看不下去，連夢多在影片中開罵：「福原愛，妳到底在幹什麼，怎麼會突然會講東北腔的中文呢？」還用福原愛的東北腔語氣說話，「首先，我沒有批評；第二個，中國的朋友們不用誤會，我從來到現在沒有罵過中國，我有很多中國的朋友。」

夢多大讚大陸選手在東京奧運的表現，而在影片中卻也為台灣抱不平，也表達日本人對台灣看法及稱呼，而對於政治人物他認為有好有壞，大家不用來罵他，他是有繳稅的外國人；但話鋒一轉，點名福原愛喊話：「福原愛，我覺得做人不能這樣，有可能從小都在運動，談戀愛有可能會這樣子，只是覺得…我啦，看了沒有很舒服。」

夢多怒批福原愛的行為。（圖／翻攝自夢多臉書）

他認為福原愛做錯事，至少要向大家道歉，「連道歉都沒有，然後開始講東北話，以前妳不是在台灣的時候有模仿台灣國語嗎？」最後更喊話還是希望可以加油，好好振作。