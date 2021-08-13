伊能靜與庾澄慶（哈林）過去有過一段9年婚姻，兒子「小哈利」恩利最近開通微博帳號，宣告出道，近期更和媽媽合體拍攝時尚雜誌，而伊能靜全力挺兒，不僅幫兒子轉發宣傳，也宣告之後恩利不再是媒體所說「伊能靜的兒子」，即刻起恩利就是自己。相較於伊能靜的高調，庾澄慶似乎仍安靜沒出聲，外界好奇他的看法，眼尖網友則發現，哈林其實悄悄地關注了恩利的帳號，低調支持兒子。

伊能靜過去常發和兒子出遊的合影，讓網友大讚兩人不僅是母子，更像是好朋友，而伊能靜先前對兒子長相十分保護，總用貼圖蓋住小哈利的真實面貌，2016年伊能靜曾解釋，是尊重哈林的決定，才不讓外界看到小哈利的真面目，「但媽媽真心覺得你好帥！」

庾澄慶悄悄上微博搶在第一時間關注了兒子帳號。（圖／翻攝自微博）

去年底，伊能靜再曬和小哈利、女兒米粒的合影，網友發現照片中的小哈利未打馬賽克，提醒後得到伊能靜回應：「不用再打了，他自由了」，似乎暗示和哈林說好期限是等到兒子滿18歲後放他自由。而上月底哈林過60歲生日，小哈利難得曬出和老爸合影，並寫下：「老爸生日快樂，daddy’s day」、「a year ago today，愛你」，可見父子好感情。

近日伊能靜宣告兒子正式出道，還傳出她先前砸了上千萬開公司，希望能當兒子最強的後盾，當時有媒體問到哈林經紀人，對方低調回：「無法回應」，眼尖網友則發現，雖然哈林檯面上沒動作，私下早就悄悄上微博搶在第一時間關注了小哈利帳號，對兒子的關心不言而喻。