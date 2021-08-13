2021上半年你好嗎？

在這段時間裡，世界充滿著各種不安定，特別是在2021的上半年裡，因為疫情侵擾，民眾顯得焦慮、不安。不過其實有這麼一群人默默地散發著他們的正能量。他們透過自身的影響力，以各式各樣的方式來為社會傳遞愛、良善等訊息，甚至進一步透過數位化的方式吸引民眾捐款，讓弱勢團體能在疫情中度過難關，像是「7-ELEVEN把愛找回來」愛心公益平台，推動門市服務與「捐款」、「捐物」、「點數捐贈」等慈善募款方式，照亮各角落，創造美好永續的社會。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查三大領域中的「正能量」使者，誰會是正能量中的人氣王呢？和我們一起來看看吧！

正能量YouTuber溫暖你！

隨著YouTube越來越興盛，YouTuber的影響力越來越大，每個人都有自己特別喜歡的創作者，雖說YouTube內容真正的功能仍以娛樂居多，但是透過這些創作者的詮釋，我們都可以感受到影片內容所傳遞的能量，甚至是YouTuber本身在社群所發揮的影響力與傳散，都影響著我們的每個日常。

你所熟知散發出正能量的YouTuber有哪些呢？現在就和我們一起來看看，有哪些「正能量YouTuber」入榜，讓我們也跟著他們的正向調整自己的人生腳步與步調吧！

第一名－莫彩曦

莫彩曦雖然是非本國籍的YouTuber，不過她所創作的內容許多都圍繞在台灣的議題上，她也相當關心台灣的疫情，並且經常表示與台灣粉絲們並肩站在一起，她和老公Adam時常透過影片鼓勵著台灣的粉絲們，同時也散發出強烈的正面能量，讓粉絲感到倍感溫暖，因此圈粉無數，也讓她人氣越來越高。

第三名－關韶文

去年崛起的YouTuber關韶文，總是用爽朗的笑聲充斥著他每一部影片，他也非常用心的經營著社群媒體，用充滿著正能量的話語、文字鼓勵著自己同時也鼓勵粉絲繼續向前，讓粉絲們也覺得被激勵。關韶文也參與不少公益活動，他先前就參與過7-ELEVEN不老店長的實境體驗，談論長者議題，更帶著自己的正能量擔任超級正面金句賞的評審。

第五名－The DoDo Men 嘟嘟人

嘟嘟人以前蘋果員工與美國精算師被大家所認識，他們的影片經常聚焦在職場、學習上，因此他們也常常向粉絲們分享努力的過程該如何保有正向的思維，在疫情中他們也積極與粉絲互動，特別是他們經常在IG上開啟直播與粉絲們一同運動，希望帶給粉絲們身心都健康的一個頻道，因此他們也迅速漲粉，人氣不斷提升。

企業公益粉絲團把愛傳出去！

許多企業重視永續發展，同時建立回饋社會的標竿，因此在執行企業社會責任時，也會以公益的形式來向社會傳遞正向的能量。特別是在數位時代中透過社群的方式，來與民眾進行交流與互動，在這些過程中，也與民眾建立友善的橋樑，共同建築出社會的美好與良善。

這些持續經營的永續社群臉書粉絲專頁，有哪些特別受歡迎呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出這些用心經營永續社群粉絲專頁，究竟有哪些企業公益粉專成功獲得討論度呢？

第一名－7-ELEVEN把愛找回來

統一超商今年聚焦「綠色生活」、「高齡友善」兩大重點。他們推進零售綠色友善消費環境時也力挺公益，統一超商藉由數位化讓消費者捐款更即時方便，推出「OPEN POINT APP 線上慈善捐款」、「OPEN POINT捐點」、「i預購認捐」等3大方式，幫助公益團體度過疫情困境。更以「我的永續、你的日常」綠色思維與消費者一起從生活實踐公益、減塑、減碳等永續行動。

第三名－台積電・愛・行動

台積電作為半導體業龍頭，非常注重環境上的永續發展，因此他們經常透過粉絲專頁來進行環保倡議，不僅如此他們也針對這波疫情中受影響的偏鄉學童，協助停課不停學計畫資助了相關的電腦學習設備，因此有許多的好評，在防疫上他們也協助提高防疫、檢疫量能，受到網友一片好評，更直言是「台灣之光」。

第五名－鴻海教育基金會

鴻海教育基金會定時會提供學童申請「鴻海獎學鯨」計畫，這次在疫情中也針對求學困難的同學給予救援計畫，鴻海教育基金會也與知名線上英語課程合作，希望能為台灣的教育課程貢獻一己之力，不僅如此他們也著重在科技、AI師資與人才的培訓，許多課程與研習讓參與者獲益良多，也因此讓他們有著不少關注。

公益團體點亮社會！

2021的上半年，社會延續著2020的灰暗，再加上本土疫情爆發，許多民眾足不出戶，每個人的心情都受到了許多負面的影響，不過公益團體仍然持續的運作，送暖、送愛到社會各個角落，不管是因為突如其來大增的病例數，造成醫療物資的缺乏，或者是原本就相對弱勢的族群，因疫情蔓延阻斷了原先的援助計畫，這些公益團體仍然持續默默的守護著這片土地上的每一個角落。

衛福部旗下納管的公益團體中，哪些團體組織更被網友們所關注討論呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，那些默默地為社會發光的人們，是如何散播愛與善的呢？

第一名－佛教慈濟慈善事業基金會

慈濟基金會在台灣深耕多年，在許多人道救援、國際賑災的現場都能看到他們的身影，今年初因為太魯閣號出軌事件以及本土疫情爆發，慈濟基金會動員了許多志工投入救災、物資支援等工作，有實際受到幫助的網友就與大家分享慈濟志工的暖心事蹟，讓網友感到相當溫馨，認為慈濟的愛心及組織力是許多團體所不能及的。

第三名－弘道老人福利基金會

弘道老人福利基金會在疫情期間，仍然幫助了許多弱勢長者，協助發配防疫物資、持續對長者們進行關懷。他們也端出線上課程，讓年輕人與家中長者互動，減少世代間的數位落差，更推出Podcast節目，播送經典老歌，吸引長輩對數位內容產生興趣，同時與統一超商合作「加減新生活-銀齡新生活」募款計畫，透過多元捐款讓愛心永續不間斷。

第五名－伊甸社會福利基金會

伊甸基金會服務對象廣泛，涵蓋兒童、成人、老人，在疫情期間他們仍然對弱勢族群持續的關懷，期間透過各式各樣的線上義賣，讓所得可以直接捐贈予弱勢團體，伊甸也與統一超商、誠品等合作，可以用點數捐贈的方式來做愛心，不僅如此，他們也有Podcast的節目，希望透過節目船遞給民眾更多暖心正向的故事。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年06月30日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021上半年正能量代表』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」