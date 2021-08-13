興富發(2542)今日舉行股東會，由今年5月新任的董事長曹淵博主持，他認為，疫情後房市將會迎向另一波榮景，雖然政策打壓不斷，但剛性需求強勁支撐房市的發展，公司今年推案量仍將維持穩定成長，預期未來4年聯合子公司在全台北中南各地推案總銷將會超過1700億元。

曹淵博指出，2021年，將持續積極在北、中、南各地購地推案，若順利核照將包括北區內湖安康段、中壢青昇段、桃園善捷段、中路段；台中市則有西屯區惠民段頂級商辦、西屯區西屯段；高雄市三民區新都段、左營區福山段、前金區博孝段「博孝億記」、子公司-齊裕營造鼓山區的青海段等都將推案。

興富發建設股本已達129億元，集團經營正經歷轉型期，從原本單純做建商的角色，跨入地產開發，營運重點也必須放在長期的穩定收益上。按照目前的規劃，除了原本的住宅案外，也經營商用不動產，像是商辦、飯店，甚至社區百貨都有涉獵，近期取得的市中心土地，預計規劃最拿手的辦公大樓，還有頂級飯店兩大項目為主。

興富發今日股東會通過每股配息2元，並承認109年財報。興富發109年合併獲利26.46億元，每股稅後2.11元。