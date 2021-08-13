湖北隨縣柳林鎮遭遇極端強降雨，已致21人罹難、4人失蹤。（澎湃新聞）

大陸央視新聞13日報導，湖北省隨州市隨縣柳林鎮因連日強降雨，特大暴雨災害造成8000多人受災，平均積水深度3.5米，最深達5米。全鎮已斷水、斷電、斷網、斷通信，洪水12日夜襲大陸柳林鎮，已致21人罹難、4人失蹤，一名超市夜班女店員自知在劫難逃，遇難前還給丈夫發訣別簡訊。

8月11日至12日，湖北隨縣柳林鎮發生極端強降雨天氣。從11日21時至12日9時，柳林鎮累計降雨503毫米，12日4時至7時降雨量達373.7毫米，5時、6時連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象記錄以來的歷史極值。柳林鎮鎮區三面環山，平均積水深度達3.5米，最深處達5米。

8月12日凌晨2時40分左右，柳林鎮降雨量開始加大，當地組織幹部30多人用喇叭呼喊、敲門等方式提醒和組織群眾轉移；凌晨3時20分左右，又出動警車上街鳴笛呼喊，組織鎮村（社區）幹部緊急轉移群眾。

災情發生後，省委、省政府主要領導高度重視，第一時間對防汛搶險救災工作作出部署，指導調度救援工作。市縣鎮迅速啟動應急回應，黨政主要負責同志第一時間趕赴柳林鎮，現場成立救災指揮部，組織消防、公安、武警、預備役人員等專業救援力量及當地幹部群眾1200余人，對柳林鎮區內糧管所、菜市場、衛生院、主街低窪處四個重點區域開展救援，共救出受困人員78人；及時設置群眾安置點，妥善安置受災群眾450餘人；組織專業技術人員對受淹房屋進行安全評估、查險排險，防止次生災害發生；認真落實衛生防控要求，細緻做好環境消殺工作。

「我如果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」8月12日凌晨5時13分，湖北隨州市隨縣柳林鎮居民季保權，收到了在鎮中心某超市上夜班的妻子龔仕慧的訣別簡訊。到了上午8點多水退了些，季保權趕到超市，妻子已回天乏術，他的二嬸、堂姪也在這場水災遇難。

據初步排查，此輪強降雨造成柳林鎮8000餘人受災，21人死亡、4人失聯；受淹、受損房屋商鋪2700餘間，其中倒塌221間；沖毀道路11.3公里、橋梁63座、電力通信線桿725根，鎮區電力、通訊中斷，災情損失還在進一步核實統計之中，救援搶險工作正有序推進。