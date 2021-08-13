1.華邦電(2344)：董座說需求仍在，但美光昨夜受大摩唱衰半導體影響重挫6.37%，衝擊股價失守30關、一度跌逾5%。

2.南亞科(2408)：大摩揮刀砍目標價，由95元砍到75元，晨盤一度跌近3.5%。

3.威剛(3260)：7月營收月減3.5％，盤初一度跌近7%，90關警鈴大作。

4.台積電(2330)：昨外資轉賣超，惟投信持續力挺擴大買超、自營商也由賣轉買，盤初股價開低後，拚守580元。

5.中鋼構(2013)：外資連11日買超，拉抬短均上行，早盤股價逆漲約2%。

6.和大(1536)：上半年EPS達0.52元，逆轉首季獲利大減5成的低潮，盤初股價逆勢續彈近2.5%，收復5日線。

7.潤泰全(2915)：上半年大賺近兩個股本，自營商持續買超，昨股價突破月線後，今早逆勢續漲近3%。

8.華義(3086)：上半年每股盈餘3.29元，較去年同期躍增，今早股價跳空漲停達112.5元，衝過季線。

9.嘉澤(3533)：H2營運不淡，日系外資喊目標價605元，且投信昨日開始買超，股價走高站回530元。

10.新巨(2420)：上半年每股盈餘1.68元，買盤撿便宜，逆勢走高逾1.5%。

11.鮮活果汁-KY(1256)：績優生無懼空頭，股價回歸基本面逐步墊高，突破5日線拚穩450元。

12.京城(2524)：上半年EPS2.2元，創合併財報來同期新高，多方抗空上跳1.5%。

13.長榮航(2618)：北美線空運運費漲20-25%，自營商昨日買超逾500張，助攻股價上漲4%。

14.富采(3714)：上季逆轉勝雙率雙升，每股盈餘1.03元，一舉彌平上半年赤字，激勵今跳空漲停，一舉飛越半年線及各短均線。

15.美琪瑪(4721)：7月營收創新高，鼓舞早盤漲逾5.5%，重回百元俱樂部。

16.智邦(2345)：不敵缺料又漲價，Q2 EPS縮水，H1每股賺3.74元，早盤摜至跌停，痛失300元。

17.台嘉碩(3221)：7月營收為2.74億元，年增52.35%，昨獲外資翻多買超相挺，早盤放量勁揚4%，守穩五日線。

18.揚明光(3504)：7月營收為3.81億元，年增12.38%，近日獲外資及投信偏多操作，早盤逆勢強彈5%，收復90元。

19.新唐(4919)：電動車點火+上半年營運優預期，昨獲三大法人聯手買超3125張，晨盤反彈2%，力返月線及140元。

20.中壽(2823)：開發金換股溢價收購，早盤逆漲逾7.5%，創波段新高。

21.大甲(2221)：H1每股盈餘1.36元，外資昨轉買超，早盤勁揚逾8%，改寫前高。

22.泰豐(2102)：中壢廠將暫停公開標售，早盤小跌。

23.日月光投控(3711)：決配息4.2元，殖利率約3.31%，惟外資昨擴大賣超、大盤疲弱，早盤跌逾1.5%。(編輯整理：李慧蘭)