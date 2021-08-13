神盾(6462)受到全球智慧型手機市場緊縮，加上全球產能緊張衝擊，第二季每股虧損2.8元，神盾今年定位為轉型年，持續發展非手機領域，目前在車用以有斬獲，打進韓系車廠，盼非手機領域可以扮演長線第二隻腳。

神盾第二季營收為7.33億元、季減少32%、年減少52%，除受到產能瓶頸的限制外，且在近期全球疫情壟罩不確定下，客戶端的需求也越來越不穩定在缺乏經營規模下，第二季度營業虧損為1.39億元，每股虧損2.8元，惟毛利率仍持穩在38.8%，季減少0.57個百分點。

神盾第二季非營業費用增加到逾1億元支出，主要是由於一次性費用(如證券交易稅)。

神盾上半年累計營收為18.2億元、年減少13.6%，稅後淨損7.38億元、年減少20.1%，每股虧損1.83元，毛利率39.2%，相較去年同期減少6.3個百分點。

神盾主要業務來自於韓系手機大廠三星，近1~2年來分散產品過於集中的風險，積極擴展大陸品牌客戶，拉升非韓系客戶的訂單比重，去年開始就陸續有所斬獲，惟今年全球持續受到疫情衝擊，智慧型手機市場疲軟，加上去年起的供應鏈緊張，均衝擊到神盾營運，神盾也轉向拓展非手機業務，近期在車用就已經有所斬獲，打進韓系車廠，惟目前車用佔比營收貢獻仍小，欲達到規模經濟，仍待時間發酵。

神盾7月營收為1.3億元，月減少21.5%、年減少75.8%；累計今年前7月營收為19.46億元，年減少47.5%，神盾預計7月營收應該為今年谷底。