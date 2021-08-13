對於衛福部長陳時中再次重申，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，遭國民黨台北市議員羅智強怒轟，睜眼說瞎話，並點名「陳時中、范雲、鄭文燦正是這個決策的三禍主」。

羅智強今（13日）在臉書發文表示，「今年前4月，每月死亡人數較去年同期，平均增加128人，但到了疫情爆發的五月，死亡人數增加1836人，6月增加2746人，7月疫情趨緩，死亡人數則增加990人，看這個趨勢，還有人可以睜眼說瞎話，這與疫情無關嗎」？

圖片摘自羅智強臉書。（圖片摘自羅智強臉書）

羅智強稱，之前內政部次長陳宗彥說，死亡人數增加是因為「高齡化」影響，自己真的佩服陳宗彥可以昧著專業，他要問，難道今年1到4月沒有高齡化，5月一夕之間，台灣所有人都變老了？「5、6、7月，台灣總共增加了5572位死亡者，扣除掉確診死亡的約800位民眾，還有約4千5百位死者，請問是怎麼多出來的」？

羅智強指出，難道不是直接或間接與疫情有關，有人說這不一定是「確診黑數」，而是因為確診者太多，排擠了醫療資源，而導致慢性病患者的死亡率增加，就算是如此，那也意謂，給民進黨準備了1年，結果疫情爆發，醫療資源還是不足，連藥都不夠？

對於這增加的5572位死亡人數，羅智強痛批，「就是放寬3+11的決策者間接害死的，陳時中、范雲、鄭文燦正是這個決策的三禍主」，然陳時中不但沒有絲亳的內咎之意，還大言不慚的說：「3+11沒有影響到社區」。

羅智強強調，自己就拿陳時中的話，打陳時中的臉，今年5月13日，陳時中在記者會說：「確認蘆洲、宜蘭的確診個案與諾富特飯店染疫個案的基因定序完全一樣，這兩者可能有關」，當時陳時中這樣講，是因為三級警戒的標準之一是：「1天確診10名以上感染源不明之本土案例」。當時陳時中還不希望啟動三級警戒，於是趕快宣告：「大家不要怕，蘆洲、宜蘭的感染源頭可能就是諾富特，安啦，台灣沒有其他的破口」。

而現在疫情延燒，羅智強轟，陳時中為了撇清責任，又改口，「3+11跟社區無關」，那難道蘆洲、宜蘭、萬華、台灣各地的疫情，病毒是從天上掉下來的？