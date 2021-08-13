人夫收到妻子訣別簡訊，告知私房錢放在床下。（圖／翻攝上游新聞）

大陸湖北省隨州市前兩天暴雨狂倒，引發大洪水，一名季姓人夫昨（12日）凌晨突然收到妻子傳來一簡訊，交代私房錢藏在哪裡，嚇得緊急聯絡妻子，卻找不到人，3小時後果真在妻子的工作地點找到遺體。

據陸媒報導，隨州市昨下起暴雨，下到凌晨5許已淹水超過2公尺，季男睡夢中於5時13分接到一封妻子的傳來簡訊，內容寫著：「我如果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款」，季男直覺妻子好像在交代後事，嚇得急忙回撥好幾次電話好，但都無人接聽，於是急忙前往妻子工作的超市找人。

季男到達後，街道淹水已經超過2公尺，1樓幾乎快被淹掉，讓他心裡開始有不祥的預感，等到上午8時洪水退到1公尺以下，便涉水走到500多公尺外的超市尋找妻子，果然發現妻子趴在地上的遺體。

報導指出，該超市除了季男的妻子之外，另一名女員工也遇難，另季男的嬸嬸與10歲孫子，因為家住1樓，也雙雙喪命。當地居民表示，直到凌晨4點多才聽到洪水警報聲，自始至終都沒有接到撤離通知。