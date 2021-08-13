美國職棒大聯盟剛在7月31日結束交易程序，在這之後許多球隊都獲得補強，如道奇、洋基、紅襪、大都會、巨人等傳統強權戰力都更升級，這也讓下半季的季後賽爭奪更加白熱化，不過當隊上引進明星級球員後，有些球隊則會將原有的球員淘汰，本季戰績不佳的金鶯就做出了抉擇。

Chris Davis has announced his retirement. pic.twitter.com/3QKvErwTzn — Baltimore Orioles (@Orioles) August 12 2021

據台灣時間昨日晚上報導，曾經獲得兩屆美聯全壘打王的金鶯重炮戴維斯(Chris Davis)賽季報銷，同時他也透過球團宣布正式退役，令球迷相當惋惜，但目前已35歲的他一直受傷病困擾，表現不如當年，加上金鶯或許要進行陣容重整，他也不得不做出決定。

戴維斯可說是巴爾的摩球迷的回憶，因為他也曾與我國好手陳偉殷一起奮戰過，在當時陳偉殷颳起大聯盟旋風時戴維斯可說是非常著名的球星，他也曾在2013年(53支全壘打)和2015年(47支全壘打)獲選美聯全壘打王，是金鶯歷史重炮手之一。

不過他在2016年與球隊簽下7年1.61億美元(約台幣49億)大約後，表現竟然一落千丈，2018年整季打擊率不足2成，2019年也只有.179，甚至創下連54打數0安打的難堪紀錄，讓他當家重炮手的美名瞬間化為烏有，自那時他就不再風光，而今年他賽季未開打就報銷，直到現在黯然退出大聯盟。

戴維斯今年35歲，司職一壘手，是名左打者，2008年開始為遊騎兵打球，但表現時好時壞，曾經在小聯盟與大聯盟之間游走，2011年在日籍強投上原浩治的交易中換到金鶯，2013年是他最風光的時期，曾入選2次單周最佳和1次單月最佳球員，並獲選明星賽先發，也達成單季53轟、生涯100轟壯舉。