季保權的家在山坡上（開窗），比街道高出2米，水最深時，他家一樓也被淹了一半。（上游新聞）

「我如果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」湖北隨縣柳林鎮連日暴雨淹水平均水深3.5米，12日凌晨4點鎮上響起警報後，鎮上超市夜班女店員龔仕慧於凌晨5時許，可能發現無處可逃，給丈夫季保權發了簡訊，不料一語成讖，從此天人永隔，連日大雨已致柳林鎮21死4失蹤，季的親人，就有3人遇害。

大陸「上游新聞」報導，湖北隨州市隨縣柳林鎮民季保權凌晨收到在鎮中心某超市上夜班的妻子訣別簡訊當時，他的手機放在床頭，他站在3樓窗邊查看水情。

季保權回憶，8月11日晚8時許，柳林鎮開始下雨，雨不算太大；晚9時許，他睡著了；8月12日凌晨3時許，他被暴雨拍打建築物發出的劈裡啪啦聲驚醒；凌晨4時許，洪水一下漲了起來，從西往東流著，橫穿柳林鎮中心；凌晨5時許，街道上的水已漲至兩米多高。

凌晨5時23分，季保權看到了妻子龔仕慧的訣別簡訊。他慌裡慌張地回撥過去，電話能通，但無人接聽。

季保權又撥了幾次，還是無人接聽。他想去救妻子，便從3樓下到1樓，但發現沒法出門。他的家在一個山坡上，比中心街道高出兩米。凌晨5時30分，季保權發現，自家一樓已被水淹了一半，街道底樓房屋早已被水完全淹沒。他知道，妻子所工作的超市只有一樓，沒法向高處轉移。他有一種強烈的不安感──不到緊急時刻，妻子是不會給他發這樣的訣別簡訊。

凌晨6時許，妻子電話仍然無法撥通。他如坐針氈地在家待了兩小時。上午8時許，洪水漸退，他不顧危險衝到街道，此時水深仍有半米。他淌水走了500多米後，終於來到妻子工作的新生活超市。

8時20分，最不願接受的一幕還是發生了：妻子龔仕慧倒在超市地上，一動不動，面部朝下，她的上衣左下角掛在倒下貨架上。

季保權心如死灰。他找來一塊布，蓋在妻子身上。隨後，龔仕慧的遺體被運至隨州市殯儀館。

上游新聞報導，龔仕慧一名女同事也不幸遇難，其遺體在距超市500多米的水溝中找到。

上午9時許，噩耗再次傳來。季保權得知，其二叔季大進的妻子和10歲孫子也不幸遇難。

季大進表示，事發時他住在老家。妻子和孫子住在鎮中心怡欣社區一樓。上午9時許，他推門看見，妻子和孫子倒在臥室中，臥室的水已退，留下20公釐高的淤泥。

上游新聞報導，據受訪民眾反映，8月12日凌晨4時許，鎮上響起了警報。此前，他們並未接到撤離通知。