「最美博士」許藍方爆介入已婚醫師婚姻，儘管她3度發聲明否認止血，還是無法平息流言蜚語，不少網友挖出許藍方過去上節目的片段，當時她以藝名Gracie闖蕩演藝圈，網友發現她時常大談和性相關的話題，不但自爆認為性非常重要，還當場狂撩已婚男星阿翔。

許藍方曾在節目《國光幫幫忙之大哥是對的》上解釋男星睪丸癌，指出該疾病好發在15到44歲男性，現場主持人孫鵬及庹宗康立刻起閧，要求許藍方幫阿翔脫褲檢查，而她也直率表示：「如果他脫得下來，我可以幫，就是…我有帶手套。」當場嚇壞阿翔。

許藍方當眾撩阿翔。(圖/翻攝自國光幫幫忙之大哥是對的YouTube)

許藍方更提到，她的論文是研究尿失禁問題，「我一開始其實想要研究的是性，因為性在我們人裡面非常重要，它不僅會在我們生理、心理，還有未來疾病任何方面，都有很好的結果」，她透露小時候談柏拉圖式性愛，長大後開始研究性學相關，才意識到性很重要。

許藍方打臉張立東的說法。(圖/翻攝自YouTube)

許藍方更在節目上坦言，男性的大腿肌肉越粗，男性賀爾蒙就越多，代表性慾會越強，而一般男性一周發生性關係的頻率，「平均來說一週是三次，最少一次」，張力東聞言立刻表示他一天晚上會有四到五次，卻遭許藍方打臉：「那這樣子可能就是有早洩的現象」，笑翻現場來賓。