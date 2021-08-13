桃園新屋12日下午1名8旬范姓老翁搭公車至觀音區找朋友，未料老翁下車後步行一段時間後，因烈日曝曬，讓老翁昏頭一時迷失方向在路邊遊走，所幸員警巡邏及時發現，將老翁帶回派出所內查清身分聯繫家屬，老翁順利返家。

大園警分局指出，12日下午員警巡邏行經台15線與中山路口時，發現一名老翁用雨傘當拐杖，步履蹣跚在街邊徘徊疑似迷路，員警見狀上前關心，並將老翁扶至陰涼處休息，並詢問老翁年籍資料，但老翁語意不清，且因烈日曝曬過久，導致身體虛弱，疑似有輕微中暑現象，員警便將老翁先行帶回派出所休息。

經員警提供老翁茶水解渴後，警方以人臉辨識系統查出老翁的身分，立即通知其家屬前來接人，老翁女兒也即時趕至派出所接老翁返家，並表示父親早上說要到觀音區訪友，便獨自搭車出門，但直到下午仍不見父親返家，擔心父親迷路之下，才要報案時就接到員警來電，得知父親明安消息後家人們都鬆了一口氣，並強調感謝警方的熱心協助，讓父親能夠平安返家。