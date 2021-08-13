周四紐約棉花期貨彈升近3%，並觸及2018年6月以來新高，因美國農業部(USDA)報告顯示，美棉產量估計減少逾50萬包，並預期中國、土耳其、孟加拉出口增加，提振低接買盤，棉價強勁反彈，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲2.3%，報每磅93.77美分，12月棉花期貨漲2.3%，收盤每磅93.32美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸17835元人民幣，較前一日減少55元人民幣；庫存方面，截至8月11日，ICE登記庫存85932包。(商品行情網)