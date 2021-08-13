摩根士丹利證券最新報告示警DRAM景氣浮現反轉訊號，降評台系三大廠南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344），外資近期也持續賣超此三檔個股，今早股價持續承壓。

摩根士丹利證券以「記憶體寒冬來臨」為題，表示DRAM產業正在失去上升循環動力，自此開始謹慎看待記憶體產業前景，降評台系三大指標股南亞科、旺宏、華邦電。大摩將南亞科目標價自95元降至75元，旺宏目標價從54元降至44元，華邦電由40元降到33元。

摩根士丹利證券認為，DRAM景氣將從高峰反轉，理由包括，今、明年資本支出成長幅度已經低於前次景氣高峰，市場恐供過於求；明年經濟成長影響有限，但零組件短缺嚴重壓抑需求。預測DRAM報價自明年走跌，記憶體廠要延續成長的難度極高。大摩預測，近期DRAM報價將持續上漲，但第3季可能就是這波的頂，明年步入供過於求的跌價循環，相對地，NAND和NOR Flash通常同步DRAM景氣發展，但這兩個領域的供需較為健康。

隨外資券商看記憶體產業態度更趨審慎，國際資金12日對南亞科、華邦電、旺宏均保守因應，外資賣超華邦電2.2萬張、高居賣超排行第一位，賣超旺宏7,314張，賣超南亞科4,403張；投信對三檔記憶體股也全數賣超。

美國美光股價周四重挫逾6%，也令台記憶體股信心受挫。針對美光，大摩指出，雖然過去兩季DRAM價格跳增了35%，還有望溫和上漲至今(2021年)年底，但明年報價可能面臨較深的跌幅，主因部分市場的客戶庫存偏高。大摩因而將美光目標價從105美元下修75美元。美光12日應聲重挫6.37%、收70.25美元，創2020年12月29日以來收盤新低，跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。