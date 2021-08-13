航空運價走揚，航空雙雄再起飛！航空貨運旺季來臨，長榮航（2618）台灣至北美運價上漲20～25％，華航（2610）也調漲運費20～30％，北美運價「漲聲響起」，激勵航空雙雄股價13日開盤大漲，漲幅2～5％，反應財報利多。

全球貨物「塞爆」，一路自海運塞至空運，加上第三季本為傳統航空貨運旺季，美洲、中國航空貨運價格飆升，長榮航自19日起調升台灣至美國航線貨運價格20～25％，激勵其股價13日逆勢強漲逾4％，突破均線糾結。

航空貨運需求緊俏，在市場供需失衡下，據統計至今年7月，長榮航貨運收入占營收比重已高達78.5％，客運收入則僅占10.96％。長榮航7月營收83.19億元，月增7.9％、年增34.3％，是自2020年1月疫情爆發以來，首度繳出年月雙增成績；第二季每股純益（EPS）也達0.03元，較今年首季虧轉盈。

法人指出，海運嚴重塞港問題已自歐美蔓延至亞洲，空運貨物需求持續熱絡。在「海運轉空運」的利多激勵下，除貨櫃三雄外，航空雙雄也成市場資金焦點，有望一路延續至第四季旺季，預估未來航空貨運運價仍將維持高檔水準。