華航發出最新運價調整通知貨代業，台灣運往美國、加拿大各點貨載運價，自21日起調漲20～30％！航空貨運旺季將至，加上近期疫情影響，已開始推升運價走勢，稍早長榮已通知台灣運往美國貨載運價，19日起調漲20～25％。

貨代業者表示，去年5月航空空運市場運價曾創下歷史新高，當時有大量醫療物資需要運送，美西線每公斤最高曾漲至480元，美東線更高達500元；而今年航空貨運市場即使淡季也很旺，隨近期各國疫情再起，影響機場營運效率，航班停飛、艙位排擠，帶動運價漲勢再起，估計運價調漲後，美西線恐來到每公斤逾375美元，美東線逾380美元。

貨代業認為，這波疫情影響海空運港口機場營運效率，世界工廠大陸又是關鍵，祭出禁夜令到8月底止，已出現部分貨載經台灣等地轉運，台灣航空業者迎轉單效應。只要大陸疫情控制好、不出大問題，整體貨運物流鏈問題就不大，可以時間換取空間追趕前幾季遞延的物流運量。

下半年開始節慶需求、新品發表等需求逐漸加強，若疫情促使各國對機場採取高度管制，影響航班、艙位供給，運價只怕易漲難跌。