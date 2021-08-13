台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵股份有限公司（6248）宣布，第二季營收為新台幣10.57億元，較去年同期成長27.59%，稅後淨利19306仟元，較去年同期成長27.5％，累計上半年營收19.27億元，較去年同期成長22.19%，上半年稅後淨利31973仟元，每股稅後盈餘1.04元。

沛波表示，第二季雖鋼筋需求強勁，鋼價持續創高，營收創下歷年同期新高，但受原料飆漲影響，營業成本上升，致使第二季毛利率較去年同期減少2.61%，而第二季因國內疫情嚴峻及雨季來臨，以致影響到營建工程施工進度，鋼筋出貨量下降，導致獲利不如預期，公司已自首季起調整接單策略，調整效益將於下半年開始陸續反映。

第二季雖本業表現不如預期，但受惠國內股市大漲影響，金融資產評價利益增加，第二季稅後淨利較去年同期增加27.5%，支撐上半年EPS仍能維持在1元以上的成績。

總經理葉俊良表示，美國參議院通過1.2兆美元基建法案，此基建案是數十年來美國規模最大的公共工程支出，市場預期這項刺激政策的進展將有助於帶動鋼材需求，延長今年鋼價漲勢，受此利多激勵，可望支撐業績維持高檔，對公司展望持樂觀看法。