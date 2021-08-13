凌巨科技（8105）公布2021年第二季合併財報，營收淨額為26.86億元，較上季增加22.4％；營業毛利為2.73億元，毛利率為10.2％，營業淨利為5377.8萬元，稅後淨損為898.9萬元，每股虧損為0.02元，每股淨值為15.58元。

合計2021年上半年合併營收淨額為48.81億元，合併營業毛利及毛利率分別為3.78億元及7.7％，合併稅後淨損為1.72億元，每股虧損為0.39元。

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