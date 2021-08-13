凌巨上半年每股淨損0.39元 10:202021/08/13 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨科技（8105）公布2021年第二季合併財報，營收淨額為26.86億元，較上季增加22.4％；營業毛利為2.73億元，毛利率為10.2％，營業淨利為5377.8萬元，稅後淨損為898.9萬元，每股虧損為0.02元，每股淨值為15.58元。 合計2021年上半年合併營收淨額為48.81億元，合併營業毛利及毛利率分別為3.78億元及7.7％，合併稅後淨損為1.72億元，每股虧損為0.39元。 大陸運動品牌李寧 上半年淨賺1.87倍 《半導體》十銓上半年EPS創高 勝去年全年 #凌巨 #額為 #稅後淨損 #每股虧損 #毛利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》捷流閥業第2季獲利史上次高 H1每股盈餘3.97元 08:032021/08/13 財經 Airbnb警告 Delta病毒可能影響訂房需求 10:302021/08/13 財經 《光電股》富采Q2轉盈 上半年EPS0.65元優預期 10:532021/08/13 財經 榮登運輸類股獲利王 陽明海賺 上半年每股純益17.88元 04:102021/08/13 財經要聞 《半導體》今年成長添變數 精材倒地 12:012021/08/13 財經 《鋼鐵股》春雨上半年EPS 1.35元 年增3倍 07:462021/08/13 財經 《產業分析》績優生排排站 H2驅動IC欲小不易 12:352021/08/13 財經 《電子商務》數字Q2獲利年減1成 上半年每股盈餘7.05元 08:032021/08/13 財經 《通信網路》智邦H1獲利年減5％、每股賺3.74元 09:112021/08/13 財經 《電腦設備》藍天Q2獲利近7季高點 H1賺贏去年全年 12:352021/08/13 財經 《電腦設備》新普H1獲利同期高 Q3亦佳 10:532021/08/13 財經 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 台泥捐億元助慈濟買疫苗 慈濟曝9月到貨 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運三雄殺到季線 下一步？謝金河爆全球海運巨頭洩底了 - 財經 長榮被外資89捅一刀 謝金河爆就像上次晶圓二哥遭遇 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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