桃園中壢11日下午，1台黑色自小客車懸掛失竊車牌遭警方尾隨，該車行經路口時疑似發現警方追緝，竟加速直衝車陣躲避警方，一路衝撞4台車擠進車縫甚至車身彈起，上演電影玩命關頭劇情，警方表示，已鎖定特定嫌犯積極追緝中。

中壢警分局指出，警方於11日上午9時左右執行查緝失竊車輛勤務時，發現1輛懸掛失竊車牌的黑色自小客車出沒於中壢一帶，隨即編排專案小組擴大調閱監視器掌握該車行蹤，並派遣5名便衣員警騎乘機車尾隨車輛，等待適當時機攔停查緝，約於下午2點左右，嫌犯疑似發現警方跟蹤才直衝前方車輛。

警方表示，員警尾隨該車輛行經中壢區環北路與延平路口時，嫌犯為躲避警方追緝，竟向前方車流間縫隙直衝數次，導致遭追撞車輛車頭損毀，車身磨損，雖警方及時下車攔阻示意車輛停下，但嫌犯仍不顧車流撞開前方車輛，甚至車身壓於遭追撞車輛之上脫離車陣加速逃逸，電影玩命關頭劇情真實上演。

警方指出，5名員警追緝時雖配有槍枝，但考量路口車流量大人數眾多，才未鳴槍示警，並強調目前已經鎖定特定嫌犯積極追緝中，關於被追撞的4台車輛，警方補充，待犯嫌落網，民眾相關損失應依法定程序向犯嫌求償。