韓國頭號財閥、營收佔國家GDP五分之一的三星集團實際掌門人李在鎔，2016年因賄賂前總統朴槿惠親信遭判刑；李在鎔入獄後，連帶影響三星電子投資及商業計畫的決策腳步，這也讓許多韓國企業大老或經濟組織積極向文在寅政府遊說，希望能早日釋放李在鎔，以讓相關業務能迅速重回正軌。

據《日經亞洲》報導，因行賄而入獄的三星集團掌門人李在鎔，13日正式假釋出獄。由於南韓過去常發生財閥在定罪後卻蒙寬大處理，如今李在鎔出獄再度引發南韓法律公平性的質疑。不過，對李本人而言，如何維持三星集團在晶片與智慧手機的領先地位，無疑是其眼下最重要的挑戰。

報導中指出，李在鎔13日上午10時(台灣時間13日9時)步出首爾南部義王市的首爾拘留所，在簡短表示「接下來會做好該做的事情」，隨後便鞠躬上車、離開現場。

南韓法務部組成的9人假釋審核委員會，於9日正式敲定李在鎔假釋提前出獄。這波假釋名單共810人，李為其中1人。南韓政府此舉是希望李在鎔能重振南韓因新冠肺炎而疲軟的經濟。

司法部聲明指出，「特別是由於新冠肺炎的大流行，考量到國民經濟與全球經濟形勢，故將三星電子副會長李在鎔列入名單」。聲明還提到，除經濟考量外，還參酌民眾輿論與其犯後在獄中的表現，才做出此一決定。

李因行賄與貪污而判刑定讞，並已服刑18個月，占其2年半刑期的60%。首爾高等法院日前判決，李在2015年挪用公司資金87億韓元，賄賂時任南韓總統的朴槿惠，這也是導致2017年朴槿惠下台的醜聞之一。

報導分析，由於三星正面臨台積電、英特爾，以及全球晶片產業的其他競爭對手激烈夾殺；加上半導體因美中貿易戰與科技衝突而重要性大增，如何帶領三星在紅海中殺出一條生路成為李的一大挑戰。

事實上，三星矢言在2030年成為頂級晶片製造商，更計畫斥資171兆韓元加速尖端半導體科技研發與新晶片工廠建設。與此同時，大陸的小米手機則虎視眈眈希望將三星從全球智慧手機的領先地位擠下。小米近日已超越蘋果，成為全球第二大銷售商。小米手機10日才誇下豪語， 3年內要成為世界第一。

從司法正義來看，李不是南韓首位觸法卻遭到寬大對待的南韓商業巨擘。事實上，他的父親李健熙就曾獲得兩次南韓總統特赦，最後李健熙戴罪立功成功幫南韓申辦到2018年冬季奧運。

在此之前，李健熙因行賄南韓總統盧泰愚而定最，最後於1997年為總統金泳三特赦、緩刑2年。

報導指出，南韓財閥或企業家族往往因驚人的影響力，而獲得特赦的慷慨待遇；政界人士往往主張，讓財閥出獄對經濟的貢獻遠高過將他們關在獄中。據統計，過去10年內只有0.3%的財閥，在完成80%的刑期後才獲假釋；然而，這樣的做法無疑對司法平等帶來嚴重的創傷。