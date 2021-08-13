尼加拉瓜僅存的全國性紙媒「新聞報」（La Prensa）今天表示，由於海關拒絕放行報社進口的紙張，將停止發行紙本。尼國政府正因打壓反對派而飽受批評。

「新聞報」成立於1926年，是尼加拉瓜唯一仍在流通印刷版的獨立全國性日報，但明天起只提供網路版。

尼加拉瓜正在為11月大選作準備，但自6月初開始，當局已經拘留了32名反對派人士，其中包括想與現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）競爭大位的7人。奧蒂嘉於2007年就任總統，仍欲尋求連續第4個任期。

尼國工會表示，自奧蒂嘉掌權以來，至少有20家獨立媒體因營運所需的原料遭沒收或被迫關閉而消失。

「新聞報」表示：「由於國家海關總署（National Directorate of Customs）扣押公司的重要物資，新聞報沒有紙張可繼續發行全國性報紙。」

「新聞報」頭版寫著：「獨裁（政府）扣留了我們的紙張，但無法掩蓋真相。」

儘管尼國憲法允許媒體免繳這類關稅，海關仍要求「新聞報」繳錢才肯放行紙張。

這不是尼國海關第一次拖垮獨立報紙。3年前，最大力批評奧蒂嘉的媒體之一「新日報」（Nuevo Diario ）宣布停刊，因為政府封鎖報社所需的新聞用紙進口長達1年。

自2018年到2020年2月，尼國海關已扣留92噸媒體所需原料。

維權組織表示，大多數消失的媒體都是在2018年反政府抗議活動遭暴力鎮壓後關閉，那次事件至少造成328死、2000人受傷。