前行政院發言人丁怡銘去年誤指冠軍牛肉麵店家使用萊牛，涉嫌散播食安謠言，嚴重影響業者生計，遭告發違反《食安法》。台北地檢署偵查後，認為丁的發言目的，是強調台灣邊境把關做的不錯，沒有散播謠言惡意，13日依罪嫌不足，處分不起訴。

全案起因於政府去年宣布將開放萊克多巴胺豬肉進口，台北市長柯文哲同年11月12日出席行政院會議，建議萊豬應有明白標示，並做好源頭管理，丁怡銘會後開記者會回應，指台北市副市長黃珊珊親自頒獎的「2020年臺北國際牛肉麵節」冠軍店家使用的就是萊牛，強調只要符合聯合國標準，就不會有食品安全問題。

店家當時就出面澄清沒有使用萊牛，並出示檢驗報告為證，指丁怡銘的發言影響他們的生意，訂單減少3分之2，更有民眾打電話來謾罵，Google地圖上也被網友留下大量負評。

丁怡銘後來請辭發言人以示負責，台北市議員王鴻薇、侯漢廷與台中市議員羅廷瑋等人則認為，丁的言論已涉嫌散播食安謠言，栽贓業者，嚴重影響業者生計，赴台北地檢署告發丁違反《食安法》。

丁怡銘今年3月間赴北檢開庭時，受訪表示已檢具相關資料向檢察官說明，當時記者會是想讓民眾知道，萊牛、萊豬符合標準就是安全的，並舉例過去政府開放的美牛都有嚴格邊境把關，8年來民眾食用也沒出現問題，並非故意要散布不實訊息。