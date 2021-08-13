繼阿里巴巴曝光女性員工因酒桌文化等職場陋習遭性騷擾甚至性侵等「潛規則」後，一如中國商場版「＃MeToo」，得到迴響，大陸澎湃新聞13日報導，針對有媒體報導「貴州一酒企前員工自曝7月11日晚間酒後遭同事性侵」一事，貴州國台酒業股份有限公司微信公眾號發布聲明，積極配合調查。報導稱，重慶警方12日晚間已證實，涉案龍姓男子已依涉嫌強姦（強制性交）罪嫌被批捕。

聲明中稱，截至目前，公司雖未接到任何執法機關的相關資訊，但對此事件高度重視，態度鮮明，根據相關執法機關的需要，將隨時依法積極配合調查工作，同時密切關注事件進展，一切以執法機關調查結果為準，並及時全面向社會公開回饋。

貴州國台酒業股份有限公司在聲明中提到，公司宣導文明飲酒，堅決反對勸酒、醉酒、酗酒，建立了完善的全員文明飲酒承諾制度體系，全體員工入司時均已簽定《文明飲酒管理制度》確認書。

澎湃新聞報導，對於前述聲明，13日上午，當事人、貴州國台酒業旗下公司前員工莫女士說，她認為此事的重點在於「工作期間遭受到這樣的事，國台公司做了什麼？」，她稱，公司「只有道德綁架與壓迫、息事寧人的處理方式」。

莫女士稱，她將在貴州貴陽當地對公司提起勞動仲裁。

澎湃新聞報導，莫女士表示，她於2月1日作為一名實習員工，入職貴州國台酒業銷售有限公司，試用期為6個月。7月9日至11日，她和同事龍某等人從貴州前往重慶參加公司半年會。在參加公司半年會的酒宴後，她被同組同事龍某性侵。隨後，莫女士向貴州貴陽當地、重慶當地警方報警。

莫女士說，她曾向公司直屬領導李某反映此事，但李某卻以「大局為重」等理由，要求她息事寧人，最終公司於7月31日，轉正前一天，向她發送《解除勞動合同通知書》。

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