明天（14日）就是七夕情人節，還沒找到伴也沒關係！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，處女座、射手座、獅子座、金牛座的人在七夕過後受到愛神加持，有機會遇見真愛。
▍Top4 處女座
金星落入處女座，七夕能受到金星愛神維納斯擁護，顯示處女座的本命宮易有桃花落入，小孟老師建議，「可在七夕趕快拜一下月老，還能受到月老加持，讓你的桃花朵朵開。」
▍Top3 射手座
婚神星進入射手座本命宮，顯示單身射手座易有真愛出現，小孟老師建議，「不妨趁著七夕晚上7點7分（陰月陰日陰時）朝向夜空許願，期許真愛降臨，接著有任何相親都要去，說不定會遇見真愛。」
▍Top2 獅子座
婚神星進入獅子座戀愛宮位，顯示獅子座容易在七夕後遇見紅鸞心動的桃花！小孟老師表示，「可以在鬼月初六跨初七晚上12點，用一張紅紙畫上兩個人，並寫下你的姓名及生日，將紙放到床下睡。」在生活中，可多多透過不同管道認識新朋友，可望早日邂逅真愛。
▍Top1 金牛座
天王星進入金牛座本命宮，加上金星、水星、火星三星匯聚在戀愛宮，顯示金牛座的戀愛能量噴發，建議金牛座的人在七夕當天放4條紅線在床的左邊，8條紅線在右邊，象徵愛神會從四面八方幫你找愛人，讓你快速遇到令你怦然心動的對象。
文章來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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