指揮官陳時中。(圖／指揮中心提供)

指揮中心記者會

疫苗供貨吃緊，台灣昨天有52.4萬劑AZ疫苗到貨，指揮中心指揮官陳時中被問及這是否代表「催貨」奏效？」時回應，每一批貨都非常努力去催，一不小心就會被別人拿去。對此，資深媒體人李艷秋今(13日)在臉書直言，「難怪一不小心，就死了8百多人、一不小心，3+11就破口了、一不小心，第二類就從9萬人腫成27萬...」。

陳時中12日表示，每一批貨疾管署都非常地努力去催，「可能稍微一不小心，可能別人就會先拿去了」，隨時緊盯著是必要的，縱使緊盯著都還不見得一定會有成效，但至少緊盯且跟外交單位配合這些都同步進行。

對於陳時中的回應，李艷秋今在臉書寫下，「難怪一不小心，就死了8百多人、一不小心，3+11就破口了、一不小心，第二類就從9萬人腫成27萬、一不小心，第二類都打好了第二劑國際疫苗、一不小心，用納稅錢買了一千萬劑還沒通過授權的高端和聯亞」。

李艷秋更提到，「一不小心，高端就通過了緊急授權、一不小心，民間團體購買的1500萬劑BNT疫苗就被擋了、一不小心，就說了幹話、一不小心，你就被騙了。」