藝人祝釩剛去年因持有、施用大麻油被逮，以自費戒毒2年為條件獲處分緩起訴，戒癮期間驗尿驗出大麻成分陽性，前案一度被撤銷緩起訴，但後來複驗又逆轉呈陰性，新案獲不起訴處分後，台北地檢署13日再度將前案給予緩起訴處分，並要求祝釩剛繼續接受戒癮治療。

祝釩剛去年4月13日晚間開車被警方攔查，車內傳出大麻味，警方進一步在副駕駛座查獲含有大麻油的電子煙。祝釩剛隨後接受驗尿，果然呈陽性反應，檢察官考量他認罪，且上次吸食毒品被逮已超過5年，因此以自費戒癮治療為條件，處分祝釩剛緩起訴2年。

祝釩剛後來向觀護人報到時，驗尿又被檢出大麻陽性，檢察官認為他違反緩起訴條件，因而撤銷。不過，祝釩剛今年3月開庭堅稱自己沒有吸毒，辯稱驗尿當天他才到指定的醫院進行戒癮治療，當時驗明明陰性，不知為何下午報到就變陽性。

檢察官同意再將當天尿液樣本送憲兵指揮部複驗，複驗結果逆轉呈陰性，北檢最終將本案處分不起訴，而被撤銷緩起訴的電子菸案，今日再度處分緩起訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！