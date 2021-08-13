因旗下串流媒體服務用戶增長意外強勁，以及受疫情重創的主題樂園事業由虧轉盈，迪士尼（Walt Disney Co）上季獲利優於華爾街預期。

受此激勵，迪士尼周四盤後股價大漲5.7%，報189.50美元。在發布財報前，迪士尼在一般交易時段股價收漲0.67%，為179.29美元，與今年初相比大致持平。

迪士尼財務長Christine McCarthy表示，儘管新冠病毒確診病例激增，但包括在佛州的旗艦樂園「華特迪士尼世界」（Walt Disney World）在內，美國兩大主題樂園的預訂情況仍然強勁。

執行長Bob Chapek在法說會上表示：「我們仍然看好主題樂園業務的前景」。公司高層並表示，目前的預訂量已經超過上一季的入園人數。

全世界最大的迪士尼度假區就位於佛羅里達州，但該州現在已經成為美國最新一波疫情的中心，近來的確診數和染疫住院人數頻創新高。

對於Delta變種病毒可能對營運造成的衝擊，迪士尼顯然比其他公司樂觀許多，此前西南航空公司和度假房租賃公司AirBnb都提出警告，稱確診激增可能有損業務表現。

迪士尼公布第三財季（截至7月3日）總營收年增45%，為170.2億美元，優於市場預估的 167.6億美元。

持續營業部門合併淨利為9.23億美元，相當於每股盈餘50美分，遠優於去年同期的淨損47.2億美元、每股虧損2.61美元。

經調整後每股盈餘為80美分，優於市場預期的每股盈餘55美分。

隨著防疫限制鬆綁，迪士尼主題樂園營收達到43.4億美元，為5個季度以來首次實現增長。該事業部門（包括消費產品）的淨利達到3.56億美元，遠優於前一年同期當許多迪士尼樂園關閉時的虧損近19億美元。

迪士尼已經將公司的未來押注在串流媒體服務事業上，上季亦交出亮眼成績，Disney+、Hulu和ESPN+等三大線上訂閱產品的新增訂閱用戶大幅增加近1500萬個，使會員總數逼近1.74億個。

截至第三財季末，Disney+的付費用戶數達到1.16億個，超出分析師預估的約1.15億個，與上季相比新增870萬個用戶，雖較前一季放緩，但較去年同期的5750萬個大幅成長1倍。

PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示，顯然Disney+現在和網飛（Netflix）一樣，都是不可或缺的影片串流媒體服務。

由於節目製作成本增加，迪士尼的媒體與娛樂發行部門第三財季營業利益年減32%，為20億美元。

因投資電視節目、電影，以及受到其他成本影響，包括Disney+在內的「直接面向消費者」部門虧損2.93億美元，但與前一年同期的虧損6.24億美元相比大幅縮小。