開發金(2883)宣布擬以股份轉換方式溢價約17％取得中壽(2823)剩餘流通在外股權，完成100％收購目標，股價今（13）日同步開高歡慶，開發金開高後放量勁揚4.69％至14.5元，中壽開高飆升9.25％至28.95元，截至10點仍分別勁揚3.5％及6.5％。

開發金2017年以每股35元公開收購中壽25.33％股權，加計旗下凱基證持股8.66％，以合計34.82％持股將中壽納為子公司，原計畫去年底完成100％收購，但隨後申請展延至明年6月13日。今年初再以每股23.6元公開收購21.13％股權，將合計持股提升至55.95％。

開發金表示，此次提出股份轉換計畫，可加速完全收購中壽相關時程並一步到位，對價為中壽每股普通股可換得開發金0.8股普通股、0.73股特別股及現金11.5元，溢價率約17％。特別股股息年利率則定為3.55％。

開發金發言人張立荃指出，此次計畫兼具雙邊股東權益，適度發行普通股及特別股，有助開發金財務及資本穩健。中壽股東則可立即拿回部分現金，並取得普通股參與開發金及中壽未來經營成果，並獲得具穩定股息收益特別股，可謂一舉三得、具高度彈性運用空間。

投顧法人認為，由於金管會要求開發金需在明年6月中完成100％收購中壽，此次宣布時程符合政府時程規定。由於以12日雙方設算除權息收盤價為基礎，或以過去20日設算除權息平均股價計算，溢價率均約17％，具備溢價空間將使中壽股價得以正面反應。