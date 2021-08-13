《國際油價》原油亞洲電子盤呈弱 10:362021/08/13 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際能源署(IEA)本周發布的月度報告影響，投資人對所提及之原油及油品需求放緩感到擔憂，拖累盤中油價延續昨日跌勢；分析師表示，儘管OPEC維持需求預測不變，但新冠疫情的惡化，不排除會使該組織在下次會議調整供應計劃；周五(8/13)截至台北時間上午10點15分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.45美元，報每桶68.64 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.31美元，報每桶70美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤回落 《類股》9月盤價估平高盤 中鋼領鋼鐵軍團穩盤 #報每桶 #原油 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》飆不累！ 歐股連8日收盤創新高 09:452021/08/12 財經 陸港觀盤－政策監管重擊 A股資金大風吹 04:102021/08/13 全球財經 《國際金融》業績＋併購 歐股連9日創新高 09:282021/08/13 財經 桃園國際青年日 疾課行動線上開講 04:102021/08/13 地方新聞 《金融》金管會：MSCI台股權重調整 與漲跌無絕對關連 07:462021/08/13 財經 《電子零件》晶技前7月每股稅前賺7.02元 H2會比H1好 09:112021/08/13 財經 《晨間解盤》殺盤暫告段落 樂觀氛圍再等等(倫元投顧提供) 07:462021/08/13 財經 台陸美黃金三角 空運價全漲 04:102021/08/13 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤持穩 11:102021/08/12 財經 《盤中解析》量縮缺主流 台股季線下無力 10:532021/08/12 財經 面對疫情挑對「思考框架」 做最佳決策 07:002021/08/13 生活 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 航運三雄殺到季線 下一步？謝金河爆全球海運巨頭洩底了 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 1分鐘讀財經》當沖新制關禁閉 引爆散戶恐慌 證交所回應了 - 財經 愛迪達終於甩開拖油瓶 700億賠錢賣掉Reebok - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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