受到國際能源署(IEA)本周發布的月度報告影響，投資人對所提及之原油及油品需求放緩感到擔憂，拖累盤中油價延續昨日跌勢；分析師表示，儘管OPEC維持需求預測不變，但新冠疫情的惡化，不排除會使該組織在下次會議調整供應計劃；周五(8/13)截至台北時間上午10點15分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.45美元，報每桶68.64 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.31美元，報每桶70美元。(商品行情網)