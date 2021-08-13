砷化鎵、氮化鎵(GaN)等化合物半導體商機龐大，卻不是每家都能爽爽吃，技術及產能規模為兩大關鍵門檻，加上終端產業變遷，讓穩懋(3105)、宏捷科(8086)、環宇-KY(4991)及全新(2455)上半年財報幾家歡樂幾家愁。

穩懋第2季合併營收為61.95億元，季增3%，年增2%，營業毛利為22.12億元，季增10%，年減18%，單季合併毛利率為35.7%，季增2.2個百分點，年減9.1個百分點，營業淨利為14.09億元，季增18%，年減31%，營業淨利率22.7%，季增2.8個百分點，年減10.9個百分點，單季稅後盈餘為9.3億元，季減15%，年減44%，單季每股盈餘為2.32元；累計上半年合併營收為122.04億元，年增1%，營業毛利為42.24億元，年減21%，合併毛利率為34.6%，年減9.3個百分點，營業淨利為26.05億元，年減34%，營業淨利率為21.3%，年減11.5個百分點，稅後盈餘為20.25億元，年減37%，每股盈餘為5.04元。

穩懋第2季及上半年營業毛利(率)、營業淨利(率)及稅後盈餘均不如去年同期，主要是因2020年同期為中國大客戶(華為)受制中美貿易戰最後能出貨的時間，基期墊高，且產品組合不同，大陸基礎建設受華為禁令影響放緩，今年第2季高毛利的infra佔穩懋營收比重僅15%到20%，低於2020年同期的20%到25%，Cellular佔比達50%到55%，上半年產能利用率約80%亦低於去年同期的90%，加上新台幣匯率升值，第2季稅後盈餘因匯兌損失季減年減所致。

宏捷科第2季合併營收達11.49億元，季增7.89%，年成長36.79%，為104年第3季以來單季新高，營業毛利為3.34億元，季增12.46%，年成長22.79%，單季合併毛利率為29.06%，年減3.4個百分點，單季稅後盈餘為1.98億元，季增13.14%，年成長19.28%，單季每股盈餘為1.01元；累計上半年合併營收為22.15億元，年成長34%，營業毛利為6.31億元，年成長17.94%，合併毛利率為28.5%，年減3.91個百分點，稅後盈餘為3.73億元，年成長14.77%，每股盈餘為1.9元。

儘管宏捷科第2季及上半年毛利率因新台幣匯率升值分別年減3.4個百分點及3.91個百分點，但受惠於智慧型手機、IoT及各項終端應用需求強勁，宏捷科第2季及上半年合併營收及獲利均優於去年同期，展現市佔率提升後經濟規模效益。

環宇-KY第2季合併營收為3.07億元，季增2.1%，年減25.4%，營業毛利為7800萬元，季減22%，年減58.5%，單季合併毛利率為25.4%，季減7.8個百分點，年減20.2個百分點，營業淨損為2846萬元，單季稅後淨損為4519萬元，單季每股淨損0.5元；累計上半年合併營收為6.08億元，年減21.9%，營業毛利為1.78億元，年減48.8%，合併毛利率為29.2%，年減15.4個百分點，營業淨損為2768萬元，稅後淨損為1.33億元，每股淨損1.49元。

環宇-KY因佔公司一半業績的光通訊受大陸去美化，部分大陸客戶改下單當地供應商，以及大陸資料庫中心及5G建置因疫情延宕等因素影響，致使光通訊上半年營收較去年減少30%，加上認列晶成半導體及大陸常州承芯半導體投資損失1.98億元，致使環宇-KY第2季及上半年營運陷入虧損。

全新第2季合併營收為8.96億元，季增0.78%，年成長51.1%，創下單季新高，營業毛利為3.9億元，季增2.9%，年成長48.85%，單季合併毛利率為43.63%，季增0.98個百分點，年減0.57個百分點，營業淨利為2.84億元，季增1.07%，年成長79.75%，營業淨利率為31.72%，季增0.03個百分點，年增4.95個百分點，稅後盈餘為2.26億元，季增0.89%，年成長71.21%，創下單季新高，單季每股盈餘為1.23元；累計上半年合併營收為17.85億元，年成長43.6%，營業毛利為7.7億元，年成長45.83%，合併毛利率為43.14%，年增0.62個百分點，營業淨利為5.66億元，年增74.15%，營業淨利率為31.71%，年增5.54個百分點，稅後盈餘為4.51億元，年成長65.2%，每股盈餘為2.44元，超越2020年前3季獲利。

全新第2季及上半年財報亮眼，主要是因5G手機比4G手機多20%到60%的用量，且美國客戶、台灣及中國客戶分別在大陸5G市場、4G市場大有斬獲，加上WiFi 6開始用砷化鎵，各產品出貨放量推升產能利用率及營收，經濟規模效益是推高毛利率的大功臣，搭配屬高毛利的車用光達(LiDAR)研發單拉貨頻率加速對毛利率亦有幫助。(3-2)