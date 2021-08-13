大陸近日加強對各行業監管力度，A股13日開低後回穩。

上證指數開盤報3514點，跌10點或0.29％；之後轉漲，10：17報3528點，漲3點，漲幅不足0.1％。

深成指開盤報14839點，跌62點或0.42％；現報14986點，漲85點或0.57％。

滬深300指數開盤報4958點，跌14點或0.29％；創業板指數開盤報3360點，跌25點或0.77％。

各類股開盤普遍走低，包括有色金屬、鋼鐵、化工、房地產、煤炭、石油、金融、電力、水泥股。

大陸媒體報導，大陸銀保監近期下發「關於開展互聯網保險亂象專項整治工作的通知」，由銀保監非銀檢查局牽頭，消費者權益保護局、財險部、人身險部、中介部等部門參加，重點整治銷售誤導、強制搭售、費用虛高、違規經營和用戶資料洩露等5大突出問題。

另外，外電引述3名消息人士報導，中證監近期向多家券商發文，要求加強對「雪球」產品的風險管控，部分券商已因而暫停發行新產品，但存續期產品繼續存續。「雪球」全名為「雪球型自動敲入敲出式券商收益憑證」，該類產品的特徵是只要市場不發生雪崩式下跌，持有時間愈長，獲利就可能愈高，收益能像滾雪球般持續積累。