這一期統一發票有中獎嗎？一般人可能覺得要中獎很難，但竟然有2人一年中獎超過2000次！審計部發現，有人平均每天取得1千多張發票，且大量購買1元購物袋或是支付小額電信費、服務費等，涉有利用小額發票套取統一發票中獎獎金情事，依法可追回中獎獎金，否則將移送法辦。

審計部依據財政部賦稅署提供的2019年11-12月至2020年9-10月等6期電子發票領獎清冊分析，中獎發票消費金額在10元以下者有89萬餘筆，中獎人數有67萬餘人。

審計部進一步分析領獎人中獎次數後發現，有64人中獎次數超過百次，其中甚至有2人中獎次數超過2000次，共取得電子發票約40萬張，平均每天拿到上千張發票，檢視中獎逾百次的消費明細，也發現多為大量購買1元塑膠購物袋、支付小額電信費或服務費、儲值小額遊戲點數等態樣，涉有利用小額發票套取統一發票中獎獎金情事。

審計部特別函請賦稅署針對類似情事研議相關因應措施，以健全統一發票給獎制度，為杜絕民眾利用小額發票套取統一發票中獎獎金，正與國稅局研議制度面及稽徵作業面之防杜機制。

根據統一發票給獎辦法第15條規定，以不正當方法套取或冒領獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金，並於取得相關不法事證後，移送司法機關究辦。財政部過去也曾要求各區國稅局，加強選查異常統一發票中獎案件，例如同一人兌領由同一店家開出的中獎發票、且張數達10張以上者，都會被國稅局列為調查對象，一旦查獲非屬正常消費行為所取得的發票，將予以追回，否則可能會吃上官司。