台灣新冠肺炎死亡人數，截至出稿時間為817人。（圖／翻攝自衛福部疾管暑官網）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

衛福部部長陳時中昨日（12）表示，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。此說發引爆網友怒火，網友灌爆社群論壇留言怒罵，有人質疑政府又想將疫情甩鍋給台北市，有人更直言：「死了817人睡得好嗎？」

陳時中12日在記者會上再次重申：「沒有所謂的3+11的破口，3+11的政策並沒有影響到社區，當然有一些機組員、家人、諾富特員工，屬於一個群聚事件，並非社區破口，我要再澄清一下。」

此話一出，迅速在網路引發熱議，大批網友更氣憤湧入PTT論壇留言：「死了817人睡得好嗎？」「死了817人還沒影響」、「817隻冤鬼每天都去夢裡，難怪每天都做夢」、「死不認錯，這很817」、「817萬覺青的選擇」、「嘻嘻，817的優質指揮官」、「晚上睡得著？」「鬼月到了難怪盡講這些鬼話」。

不僅如此，也有網友表示：「萬華有任意門啦」、「萬華社區天降英國變種群聚感染」、「看來破口是萬華蟲洞，台北市你吞了吧」、「病毒會飛很遠，所以會空降萬華？」「所以萬華的病毒真的是無中生有的」、「所以都是萬華的錯，阿北不用負責嗎？」「黨說萬華才是，你各位不要懷疑」、「會議記錄都沒有了，不承認很意外嗎？」